В Литве 15 новыx случаев заболевания коронавирусом

19 мая Национальный центр общественного здравоохранения Литвы сообщил о 15 новых случаях заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1562 человек. В Литве выздоровевших больше, чем больных.
Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1562 человек.
Количество больных: 471
Количество новых случаев за последние сутки: 15
Количество смертей: 60
Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 6 Выздоровели: 1025 человек
В изоляции находятся: 341
За 18 мая проверили 6496 образцов. Всего до сих пор проверено 237 600 образцов.