В Литве 1524 новых случая Covid-19 за сутки, в Эстонии — 896

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1524 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 16 человек, со ссылкой на Департамент статистики пишет LETA.

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Среди скончавшихся 14 не были привиты или были привиты частично.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 23552 человека. В целом за сутки было привито 6956 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1289 человек, 125 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране провели 10,7 тыс. тестов на коронавирус и 12,4 тыс. тестов на наличие антител.

За последние сутки в Эстонии проанализировали 6 219 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 896, или 14,4% от общего количества тестов, сообщает rus.delfi.ee.

По состоянию на утро 5 октября из-за симптоматического Covid-19 нуждается в стационарном лечении 191 человек. Всего в больницах 233 зараженных коронавирусом пациента, из которых не вакцинированы 169, или 72,5%, и с завершенным курсом вакцинации 64, или 27,5%, .

За сутки в больницах открыли 42 новых истории болезни. Умерло девять зараженных коронавирусом, все они не были вакцинированы: 62-летний мужчина, 72-летний мужчина, 74-летний мужчина, 77-летние мужчина и женщина, 85-летняя женщина, 86-летний мужчина, 88-летняя женщина и 99-летний мужчина.

За сутки ввели 1 739 доз вакцины, всего введено 1 377 372 дозы. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 67,2%.