В Литве 1837 новых случаев Covid-19, 14 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1837 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
Среди умерших 10 человек были не привиты или привиты не полностью.
В больницах сейчас проходит лечение 1321 пациент с "Covid-19" - на несколько десятков меньше, чем чем сутками ранее, 128 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 11,8 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 5,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько вырос и составил 858,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней также выросла и составила 11,9%.
С начала пандемии "Covid-19" в Литве заразились 482 тыс. человек, скончались от нее 6,9 тысячи.