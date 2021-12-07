В Литве 1837 новых случаев Covid-19, 14 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1837 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

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Среди умерших 10 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах сейчас проходит лечение 1321 пациент с "Covid-19" - на несколько десятков меньше, чем чем сутками ранее, 128 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 11,8 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 5,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько вырос и составил 858,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней также выросла и составила 11,9%.

С начала пандемии "Covid-19" в Литве заразились 482 тыс. человек, скончались от нее 6,9 тысячи.