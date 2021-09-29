В Литве 1847 новых случаев заражения коронавирусом и 14 смертей
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1847 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончалось 14 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1847 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончалось 14 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Полностью привит был только один из скончавшихся за минувшие сутки.

2722 человека привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 6,9 тыс. прививок.

В больницах сейчас проходит лечение 1171 человек — за сутки это число почти не изменилось, 129 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 6291 результатов тестов на Covid-19, позитивный результат дали 747 из них. За сутки от вызванных коронавирусом осложнений скончалась пожилая женщина.

По состоянию на утро среды стационарное лечение из-за симптомов Covid-19 требуется 177 пациентам. Всего с коронавирусом госпитализированы 208 человек, 153 из них не вакцинированы (73,5%), у 55 (26,4%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыто 36 новых историй болезни. От вызванных коронавирусом осложнений скончалась 74-летняя женщина.

Из 747 новых случаев коронавируса в 529 случаях вирус установлен у невакцинированных, а в 218 случаях — у завершивших полный курс вакцинации.

За сутки введена 3451 доза вакцины, всего введена 1 365 041 доза. Не менее, чем одной дозой вакцины иммунизировано 66,8 процента взрослого населения страны.

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