В Литве 1982 новых случая Covid-19, в Эстонии - 469

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1982 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 10 человек, со ссылкой на Департамент статистики сообщает ru.delfi.lt.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Среди умерших 7 человек были не привиты или привиты не полностью. За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1922 человека, полную схему вакцинации завершили 17 164 жителя.

В больницах сейчас проходят лечение 1306 пациентов с Covid-19 - на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, 130 из них находятся в реанимации. За минувшие сутки в стране выполнено 17,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 4,2 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние сутки в Эстонии проанализировали 6 545 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 469, или 7,2% от общего количества тестов, пишет rus.delfi.ee.

По состоянию на утро 8 декабря в больнице находятся 238 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 191 нуждается в стационарном лечении из-за тяжелого Covid-19, из них в свою очередь 149, или 78%, не вакцинированы и 42, или 22%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 38 новых истории болезни. Умерло 10 невакцинированных зараженных коронавирусом: 66-летний мужчина, 68-летний мужчина, 74-летний мужчина, три 75-летних женщины, 81-летний мужчина, 82-летний мужчина, 87-летний мужчина и 88-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 6 545 результатов теста, из которых 469 оказались положительными. Из получивших положительный тест 292 не были вакцинированы и 177 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 6 405 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 515. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 203 438 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 59,9%.

В Эстонии выявлено всего 12 коронапозитивных, в случае которых генотипизация указывает на штамм "омикрон". Большинство случаев связано с поездками из Южно-Африканской Республики. Все генотипизированные пробы подтвердят в ходе секвенирования.