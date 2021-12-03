В Литве 2040 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 507
Foto: AP/Scanpix/LETA

За сутки в Эстонии сделано 5659 тестов на Covid-19, позитивный результат дали 507 тестов. 341 человек с позитивным результатом теста не вакцинирован, а у 166 завершен курс вакцинации.

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По состоянию на утро пятницы госпитализированы 252 пациента с коронавирусом, скончались два человека.

214 пациентам требуется стационарное лечение из-за тяжелой формы Covid-19, из них 163 пациента (76,2%) не вакцинированы, а у 51 пациента (23,8%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 26 новых историй болезни.

Скончались два человека с коронавирусом, оба не были вакцинированы: 76-летний мужчина и 104-летняя женщина.

Две дозы вакцины от Covid-19 получили 59,5% населения Эстонии.

За минувшие сутки в Литве выявлено 2040 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Среди умерших 11 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах сейчас проходят лечение 1295 пациентов с Covid-19 — почти столько же, как и сутками ранее, 131 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,3 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 2,7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей повысился и составил 860,4 случая. Этот показатель сокращался четыре недели подряд, а сегодня снова начал расти. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней составила 9,9%.

С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились 476 тыс. человек, скончались от нее 6,8 тыс.

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LETA

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Коронавирус пандемия Covid-19 Литва Эстония
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