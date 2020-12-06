В Литве 2219 новых случаев Covid-19, 12 человек умерли, в Эстонии - 479 заражений и пять смертей

За прошедшие сутки в Литве были выявлены 2219 новых случаев Covid-19, проведены 7216 анализов, сообщает Delfi.lt. Умерли 12 человек. В свою очередь, в Эстонии за сутки выявлены 479 случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек.

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В литовских больницах находятся 2054 пациентов с коронавирусом, из них 1098 нуждаются в дополнительном кислороде, а 88 в искусственной вентиляции легких. Занята примерно половина доступных для пациентов Covid-19 коек.

В Эстонии всего были проведены 5719 анализов на Covid-19 и доля положительных результатов составил 8,4%. В больницах находятся 254 человека.