В Литве 2278 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 1497

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2278 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 18 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

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15 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1046 человек, 109 из них - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 785 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 14,6%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 526,4 тыс. человек, умерло 7,4 тыс. человек.

В Эстонии выявлено 1497 новых случаев коронавируса, за сутки скончался один человек.

По состоянию на утро вторника госпитализированы 238 пациентов с коронавирусом. 158 пациентам госпитализация требуется из-за тяжелой формы Covid-19, в том числе 128 человек (81 процент) не вакцинированы, а у 30 человек (19 процентов) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализированы 10 040 тестов, позитивный результат дали 1497 тестов. Заболеваемость на 100 000 населения за последние 7 дней среди вакцинированных в Эстонии составляет 62,7 случая, а среди невакцинированных - 92,6.

В Эстонии по две дозы вакцины получили 61,5 процента населения.