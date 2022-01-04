В Литве 2278 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2278 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 18 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

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15 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1046 человек, 109 из них - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 785 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 14,6%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 526,4 тыс. человек, умерло 7,4 тыс. человек.