В Литве 2300 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 1088

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 7636 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 1088 тестов, скончались шесть пациентов с коронавирусом.

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687 позитивных тестов принадлежат невакцинированным, а 401 — полностью вакцинированным людям.

Двумя дозами вакцины охвачено 57,9 процента населения Эстонии.

В Литве за сутки выявлено 2300 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 27 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Среди скончавшихся от коронавируса 21 человек был не привит или привит не полностью.

В больницах сейчас проходит лечение 1914 пациента с "Covid-19",143 из них находятся в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного снизился и составил 1381,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов также снизилась до 16%.