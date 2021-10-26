В Литве 2354 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Литве выявлено 2354 новых случая заражения коронавирусом, скончались 26 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
Среди скончавшихся 19 человек были не привиты или привиты не полностью.
В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1842 пациента с Covid-19, 153 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 12,2 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 11,8 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 1328 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 14%.