В Литве 2963 новых случая Covid-19 и восемь смертей
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2963 новых случая заражения коронавирусом, скончались восемь человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

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Пять скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1055 человек, 92 из них - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 833,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 15,3%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии "Covid-19" заболело почти 529,5 тыс. человек, умерло 7,5 тыс. человек.

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