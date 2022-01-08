В Литве 3317 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 1648
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3317 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 16 человек, со ссылкой на Департамент статистики сообщает ru.delfi.lt.

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10 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 2079 человек были привиты первой дозой вакцины, всего привито 22,7 тыс. человек.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1044 человека, 96 из них – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1032 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 17,7%. Оба эти показателя по сравнению с предыдущими сутками выросли. В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 539,8 тыс. человек, умерли - около 7,5 тыс. человек.

За последние сутки в Эстонии проанализировали 8292 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1648.

По состоянию на утро 8 января в больницах находятся 228 пациентов с COVID-19. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 176 человек, из которых 140 человек (79,5%) не были вакцинированы, у 36 человек (20,5%) курс вакцинации завершен.

В течение суток была открыта 31 новая история болезни. Скончались три человека с коронавирусом: 67-летняя женщина, 71-летний мужчина и 77-летний мужчина.

В течение последних суток был проведен анализ 8292 тестов на коронавирус, результат 1648 из них оказался положительным. В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 90,2 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 101,3 невакцинированных человека в день.

За сутки была введена 6152 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 747 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 313 135 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 61,7%.

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