В Литве 346 новых случаев заражения Covid-19, в Эстонии - 197

За минувшие сутки в Литве подтверждены 346 случаев заражения Covid-19, при этом смертей, связанных с коронавирусом, зарегистрировано не было, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вчера в Литве сделано 12 937 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,7%. В целом в Литве было выполнено 4 169 442 лабораторных теста на коронавирус.

С начала пандемии в Литве было выявлено 282 416 случаев заражения Covid-19, при этом 269 054 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Литве умерло 4413 человек, заразившихся коронавирусом.

В настоящее время в больницах проходят лечение 150 пациентов с Covid-19, 19 из которых находятся в реанимации.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Литве вырос до 101,9 случая.

Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 400 452 человека, в том числе 1 322 984 человека завершили процесс вакцинации.

Суточный прирост заболеваемости Covid-19 в Эстонии - 197 новых случаев, при этом сообщений о смертях пациентов с коронавирусом не поступало, сообщил в пятницу Департамент здравоохранения.

Вчера было сделано 8016 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,5%. В целом в Эстонии было проведено 1 617 275 тестов на коронавирус.

Общее количество подтвержденных случаев заражения Covid-19 в Эстонии достигло 133 308, 84 997 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Эстонии умерло 1272 человека, заразившихся Covid-19.

Лечение в больницах в настоящее время проходят 39 пациентов с Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения вырос до 117,99 случая.

Всего в Эстонии от Covid-19 привито 633 849 человек, из них 558 566 человек завершили процесс вакцинации.