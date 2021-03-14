За минувшие сутки в Литве выявлено 397 новых случаев Covid-19, шесть человек скончались, сообщает литовский портал Delfi со ссылкой на Департамент статистики.

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За сутки в Литве было проведено 5356 молекулярных (ПЦР) и 177 антигенных тестов на на коронавирус. 14-дневный показатель заболеваемости составляет 222,8 случая на 100 тысяч населения.

Всего с начала пандемии в Литве Covid-19 заболели 205 385 человек.

Одновременно, за минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5055 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 935 тестов (18,5%), скончались девять человек, сообщает агентство LETA.

За сутки скончались девять человек с коронавирусом — 93-летняя женщина, 83-летний мужчина, 82-летняя женщина, две 81-летние женщины, двое 74-летних мужчин, 51-летний мужчина и 50-летний мужчина. Всего в Эстонии скончались 719 человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1446,23 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов — 19,4% тестов.

За сутки в больницах открыли 75 новых историй болезни Covid-19, на больничном лечении находятся 693 пациента.

В Эстонии от Covid-19 провакцинированы 133 263 человек, обе дозы вакцины получили 52 649 человек, за сутки введено 5513 доз.