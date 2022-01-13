За минувшие сутки в Литве выявлен 4051 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

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Это рекордное количество случаев в Литве с начала пандемии.

16 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1087 человек, что на несколько человек меньше, чем вчера, 92 из них – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 21,5 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1366,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 18,6%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 556 тыс. человек, умерло примерно 7,6 тыс. человек.

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