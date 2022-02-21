В Литве 4140 новых случаев коронавируса
Foto: DELFI

За минувшие сутки в Литве выявлено 4 140 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 15 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

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Из выявленных за минувшие сутки 3481 случай был первичным заражением, 653 - вторичными, шесть человек заразились в третий раз.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1888 человек, из них 104 - в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии "Covid-19" заболели 865 тыс. человек, умерло 8 267 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился в Литве до 3903,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 51,3%.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,6% жителей.

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