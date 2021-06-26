В Литве 44 новых случая коронавируса за сутки, в Эстонии — 34

В Литве за последние сутки выявлено 44 новых случая Covid-19, смертей с этим диагнозом в минувшие сутки зафиксировано не было, сообщил Департамент статистики Литвы в субботу.

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Проведен 12 241 анализ, доля положительных результатов составила 0,4%.

С начала пандемии Covid-19 был диагностирован в Литве у 278 655 человек. Умерло 4379 человек с Covid-19.

В настоящее время в больницах проходят лечение 180 пациентов с Covid-19, 30 из которых находятся в реанимации. 20 пациентам требуется искусственная вентиляция легких, а 136 пациента используют кислородные маски.

По данным Департамента статистики, кумулятивное число случаев заражения на 100 000 населения за 14 дней на 26 июня в Литве составляет 36,7.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3495 тестов на коронавирус, первичных позитивных результатов было 34 (1%).

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 35,37 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов — 1%.

За сутки в больницах открыты 4 новые истории болезни Covid-19. Стационарное лечение требуется 34 пациентам, средний возраст госпитализированных 66 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 24 человека, то есть 70,6%.

Новых смертей за минувшие сутки не зарегистрировали. Всего в Эстонии скончались 1269 человек с коронавирусом.

В Эстонии курс вакцинации от Covid-19 завершили 415 741 человек. Не менее одной дозы вакцины получило более 60% совершеннолетнего населения.