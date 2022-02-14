В Литве 4798 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 2898

За минувшие сутки в Литве выявлено 4 798 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 15 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

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Шесть из 15 скончавшихся были полностью привиты от коронавируса.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1262 человека, из них 96 - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 9,3 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 327 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве составил 5010,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 50,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболели 820,1 тыс. человек, умерло более 8 тыс.

В Эстонии за прошедшие сутки выявлено 2898 новых случаев Covid-19, скончались двое зараженных коронавирусом.

По состоянию на утро понедельника на лечении в больницах было 525 пациентов с коронавирусом. Лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 313 госпитализированным, из них 198 человек (63,3 процента) не вакцинированы, а у 115 человек (36,7 процента) завершен курс вакцинации.

За последние сутки проанализировано 5304 теста, из них 2898 оказались позитивными.

За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения в Эстонии заражались в среднем 336,4 вакцинированных в день, а на 100 000 невакцинированного населения заражались в среднем 532,0 невакцинированных в день.

Двумя дозами вакцины в Эстонии привиты 62,8 процента населения.