В Литве 5 новыx случаев заболевания коронавирусом

7 мая Минздрав Литвы сообщил о 5 новых случаях заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1433 человек. В Литве выздоровевших больше, чем больных.

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Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1433 человек

Количество больных: 642

Количество новых случаев за последние сутки: 5

Количество смертей: 49

Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 3 Выздоровели: 739 человек В изоляции находятся: 317

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 7 ч. 7 мая: Вчера в Литве проверили: 7597 образцов Всего за это время было проверено: 164 088 образцов