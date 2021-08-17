В Литве 590 новых заболевших коронавирусом, в Эстонии — 358
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве было выявлено 560 новых случаев коронавируса, скончались четыре человека. В Эстонии выявлено 358 новых заболевших.

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За последние 14 дней в Литве средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 253 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 4,3%.

За минувшие сутки было сделано 5805 молекулярных теста (ПЦР) и 7869 антигенных теста на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии заболело 290 тыс. 766 человек, из них все еще больны 5987.

От коронавируса в Литве скончались 4458 человек. Всего с данным заболеванием — непосредственно и косвенно — связано 9106 смертей.

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 4971 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 358, то есть 7,2% общего количества тестов. Об этом сообщил департамент здоровья, уточнив, что среди новых заразившихся 278 человек (77,7%) не прошли вакцинацию. У 80 заразившихся (22,3%) курс вакцинации завершен.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 124 человек. Из них 89 новых случая приходятся на Таллинн.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней повысилась до 266,9 случая на 100 000 человек.

По состоянию на утро 17 августа в больницах с Covid-19 находится 83 пациента.

Как минимум одну дозу вакцины от коронавируса в Эстонии получили 694 642 человека, из которых у 600 513 иммунизация завершена. За последние сутки было введено 5425 доз вакцины.

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LETA

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