В Литве 6234 новых случая коронавируса и девять смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 6234 новых случая коронавируса, скончались девять человек, сообщил в среду Департамент статистики.

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Это крупнейшее число новых случаев с начала пандемии. В предыдущий раз рекорд случаев фиксировался неделю назад.

Семь скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1070 человек, из них 94 - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 23,6 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 3,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 1861,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 22,9%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 581,8 тыс. человек, умерли примерно 7,7 тыс. человек.

В Эстонии за прошедшие сутки выявлено 3159 новых случаев Covid-19, скончались три человека.

По состоянию на утро среды госпитализированы 315 пациентов с коронавирусом. Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 223 пациентам, из которых 178 человек, то есть 80 процентов, не вакцинированы, а у 45 человек (20 процентов) завершен курс вакцинации.

За сутки проанализированы 10 963 теста на Covid-19, позитивный результат дали 3159. За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в Эстонии в среднем по 144,3 человека в день, на 100 000 невакцинированных - в среднем по 220,4 человека в день.

По две дозы вакцины в Эстонии получили 62 процента населения.