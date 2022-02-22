В Литве 6812 новых случаев коронавируса
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве выявлено 6812 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 18 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

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Из выявленных за минувшие сутки заболевших 5830 случаев были первичным заражениями, 975 - вторичными, а семь пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1865 человек, из них 109 - в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели хотя бы один раз 871,5 тыс. человек, от этой болезни умерло 8 293 человека.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 3787,5 случая.

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