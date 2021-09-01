В Литве 695 новых случаев Covid-19 за сутки, в Эстонии — 408

За минувшие сутки в Литве было выявлено 695 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались шесть человек, сообщил в среду местный Департамент статистики.

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Скончались трое человек старше 70 лет, по одному в возрасте более 50,60 и 90 лет. Из них полностью привитым был один, ему было более 70 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 288,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней не изменилась и составила 5%.

За минувшие сутки в стране было сделано 7637 тестов на наличие коронавируса и 7413 теста на антитела.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 299 тыс. 532 человека, из них все еще больны 7067 — этот показатель за сутки вырос.

От коронавируса в Литве скончался 4569 человек, из них 35 были полностью привиты. Всего с данным заболеванием — непосредственно и косвенно — связаны 9261 смерть.

В Эстонии за сутки выявлено 408 случаев заражения коронавирусом, умер один человек — 95-летний мужчина.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 343 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 7,7%.

В стационарном лечении нуждались 6,7% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 70 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 91 человек (74%).

По состоянию на сегодняшнее утром прививки сделаны всего 727 873 людям, из которых 95 814 с незаконченной вакцинацией, курс вакцинации 632 059 человек завершен. За сутки ввели 5 088 доз, всего введено 1 273 410 доз вакцины. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 64,3%.