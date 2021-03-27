В Литве 724 новых случая Covid-19, в Эстонии - 1151
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 724 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались девять человек. В Эстонии проанализировано 7738 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1151 или 14,9% общего количества, сообщает LETA.

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За минувшие сутки в Литве проведено 8964 молекулярных теста и 2840 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 000 жителей составил 302,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,9%.

В Эстонии статистика летальных исходов, связанных с коронавирусом, уточняется.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составила 1419,7 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов - 19,5% общего количества.

В больницах Эстонии находятся 667 пациентов с коронавирусом.

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LETA

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