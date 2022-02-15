В Литве 7432 новых случая заражения коронавирусом, в Эстонии - 3514

За минувшие сутки в Литве выявлено 7432 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 29 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

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В больницах на лечении от Covid-19 находится 1751 человек, из них 92 - в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 826,8 тыс. человек, от этой болезни умерло 8,2 тыс. человек.

Кумулятивный показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 4916,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 50,8%.

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 6,3 тыс. случаев были первичными заражениями, 1126 - вторичными, 6 пациентов заразились в третий раз.

Все 29 скончавшихся от Covid-19 за сутки были старше 50 лет, полностью привитыми были восемь из них. Почти половина скончавшихся принадлежало к возрастной группе 80-89 лет.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6934 результатов тестов на Covid-19, позитивный результат дали 3514 тестов. По состоянию на утро вторника госпитализированы 519 пациентов с коронавирусом, скончались семь человек. 305 госпитализированным стационарное лечение требуется из-за тяжелой формы Covid-19, в том числе 194 человека (63,6%) не вакцинированы, а у 111 человек (36,4%) завершен курс вакцинации.

За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированных госпитализировано в среднем 1,7 человека в день, а на 100 000 невакцинированных - 7,2 человека.

За сутки в больницах открыли 75 новых историй болезни, в 39 случаях пациентам требовалась госпитализация из-за симптомов Covid-19. За последние 10 дней госпитализировалось в среднем 43 симптоматических пациента с "Covid-19" в день.

Скончались семь человек с коронавирусом: 40-летний мужчина, 75-летний мужчина, 79-летняя женщина, 83-летняя женщина, 84-летний мужчина, 87-летняя женщина, 90-летняя женщина.