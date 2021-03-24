В Литве 768 новых случаев заболевания Covid-19, в Эстонии — 1553
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 768 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались девять человек, сообщил Департамент статистики страны.

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За минувшие сутки проведено 7694 молекулярных теста (ПЦР) и 765 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составляет в Литве 272,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,1%.

Вакцинацию в Литве завершили 131 540 человек.

В целом с начала пандемии в стране зарегистрировано 211 011 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3510 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7103 смерти.

В Эстонии за последние сутки проанализировано 7265 тестов на коронавирус, 1553 теста дали положительный результат на наличие вируса (21,4%), скончались 14 человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 1507,9 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов — 19,9%.

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