В Литве 803 новых случая Covid-19 и 12 смертей, в Эстонии 468 случаев и восемь смертей
Foto: DELFI

За минувшие сутки в Литве подтверждены 803 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщает портал "delfi.lt/ru" со ссылкой на Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ). В Эстонии выявлены 468 случаев Covid-19, умерли 8 человек, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За минувшие сутки в Литве от Covid-19 выздоровело 104 человека. В целом с начала пандемии зарегистрированы 182 539 случаев Covid-19, в данный момент болеют 48 386 человек. От коронавируса в Литве скончались 2 803 человека.

В Эстонии за минувшие сутки сделано 3696 тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 468, что составило 12,7% от общего количества тестов.
Показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составил 536,8 случая на 100 000 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли восемь человек. Всего с начала пандемии в Эстонии от последствий Covid-19 умерли 419 человек.

В больницы за сутки попали 30 человек. По состоянию на утро 31 января в больницах находится 408 пациентов с Covid-19, днем ранее было 404 человека.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 38 055 человека, обе дозы получили 10 155 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Работаем из дома: как разделить работу и отдых
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Готовить еду, работая из дома: вызов принят! Советы и рецепты Зане Гревини
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии