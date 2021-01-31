В Литве 803 новых случая Covid-19 и 12 смертей, в Эстонии 468 случаев и восемь смертей

За минувшие сутки в Литве подтверждены 803 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщает портал "delfi.lt/ru" со ссылкой на Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ). В Эстонии выявлены 468 случаев Covid-19, умерли 8 человек, сообщает LETA.

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За минувшие сутки в Литве от Covid-19 выздоровело 104 человека. В целом с начала пандемии зарегистрированы 182 539 случаев Covid-19, в данный момент болеют 48 386 человек. От коронавируса в Литве скончались 2 803 человека.

В Эстонии за минувшие сутки сделано 3696 тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 468, что составило 12,7% от общего количества тестов.

Показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составил 536,8 случая на 100 000 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли восемь человек. Всего с начала пандемии в Эстонии от последствий Covid-19 умерли 419 человек.

В больницы за сутки попали 30 человек. По состоянию на утро 31 января в больницах находится 408 пациентов с Covid-19, днем ранее было 404 человека.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 38 055 человека, обе дозы получили 10 155 человек.