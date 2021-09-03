В Литве 819 новых случаев Covid-19 за сутки, в Эстонии — 346

За минувшие сутки в Литве было выявлено 819 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались девять человек, сообщил в пятницу местный Департамент статистики.

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Скончались по три человека старше 80 и 90 лет, а также по одному — в возрасте более 50, 60 и 90 лет. Из них полностью привитым был только один, ему было более 90 лет. Оставшиеся были не были полностью привитыми.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 300,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней немного выросла и составила 5,3%.

За минувшие сутки в стране было сделано 7286 тестов на наличие коронавируса и 6494 теста на антитела.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 301 тыс. 167 человек, из них все еще больны 7621 — этот показатель за сутки вырос.

От коронавируса в Литве скончался 4593 человек, из них 39 были полностью привиты. Всего с данным заболеванием — непосредственно и косвенно — связаны 9292 смерти.

В Эстонии за минувшие сутки проанализировали 5053 теста на коронавирус, позитивный результат дали 346 первичных тестов (6,8%), скончалась зараженная коронавирусом 71-летняя женщина.

260 заразившихся коронавирусом не были вакцинированы, а у 86 курс вакцинации завершен.

На утро пятницы госпитализация из-за симптомов Covid-19 потребовалась 122 пациентам, всего в больницах 135 пациентов с коронавирусом, 109 из них (80,3%) невакцинированные, 26 (19,7%) завершили курс вакцинации.

За сутки введена 2361 доза вакцины, всего введены 1 279 274 доз. Хотя бы одной дозой привиты 64,6% взрослого населения.