В Литве 836 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 390

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 836 новых случаев Covid-19 и 26 смертей. В Эстонии выявлено 390 случаев, умерли четыре человека.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Литве выявлено 836 новых заболевших. Общее число подтвержденных случаев достигло 167 516. За последние сутки скончались 26 человек, а всего с начала пандемии — 2445. Прививку за сутки получил 1041 человек, всего с начала вакцинации — 46 923 человека.

За минувшие сутки в Эстонии скончались четыре человека с коронавирусом, было проанализировано 3207 тестов, позитивный результат дали 390 первичных тестов (12,2 процента тестов).

За сутки скончались четыре заразившихся коронавирусом человека, кроме того, произошедшая в пятницу смерть зарегистрирована задним числом.

По состоянию на утро воскресенья госпитализированы 403 пациента с коронавирусом, интенсивная терапия требовалась 44 пациентам, из них к аппарату ИВЛ были подключены 26 человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 598,43 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов составляет 12 процентов сделанных тестов.

В Эстонии по состоянию на 15 января от COVID-19 вакцинированы 17 959 человек.