В Литве 855 новых случаев заболевания Covid-19, в Эстонии - 1064
Foto: LETA

По данным Департамента статистики, за минувшие сутки в Литве диагностировали 855 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек, сообщает ru.delfi.lt.

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За минувшие сутки было проведено 6910 молекулярных тестов (ПЦР), 1159 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 260,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,8%.

Во вторник, 23 марта в Литве привьют половину членов правительства и 30 депутатов. Вакцинация политиков будет проходить также в среду и в четверг. В понедельник вакциной AstraZeneca привили президента Гитанаса Науседу, премьер-министра Ингриду Шимоните и спикера парламента Викторию Чмилите-Нильсен, главу Минздрава Арунаса Дулькиса.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 6233 теста на коронавирус, первичные позитивные результаты дали 1064 теста (17,1%), скончались 12 человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1502,7 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов составляет 19,7%.

За сутки в больницах открыли 85 новых случаев болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 692 пациентам.

В Эстонии от Covid-19 привиты 169 435 человек, обе дозы вакцины получили 57 559 человек.

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