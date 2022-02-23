В Литве 8977 новых случае нровнавируса, в Эстонии - 6564
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За минувшие сутки в Литве было выявлено 8977 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 16 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

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Из выявленных за минувшие сутки заболевших 7613 случаев были первичным заражениями, 1353 - вторичными, 11 пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1845 человек, из них 108 - в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели хотя бы один раз 879,4 тыс. человек, умерло 8316 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 3647,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 51%.

В Литве как минимум одной дозой вакцинированы 69,6% жителей.

В Эстонии за прошедшие сутки подтверждено 6564 новых случая коронавируса, скончались семеро зараженных.

По состоянию на утро среды на лечении в больницах находятся 629 пациентов с коронавирусом. Лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 311 госпитализированным, из них 195 человек (62,7 процента) не вакцинированы, а у 116 человек (37,3 процента) завершен курс вакцинации.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 11 152 теста, позитивный результат дали 6564. За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения заражались в среднем 340,3 вакцинированных в день, а на 100 000 невакцинированного населения - в среднем 510,1 невакцинированных в день.

Две дозы вакцины в Эстонии получили 63 процента населения.

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