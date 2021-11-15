в Литве 947 новых случаев заболевания Covid-19

За минувшие сутки в Литве выявлено 947 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 25 человек, сообщил в подельник Департамент статистики.
Среди умерших 21 человек был не привит или привит не полностью.
В больницах сейчас проходят лечение 1823 пациента с "Covid-19", 152 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено почти 4,1 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 3,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 1196 случая. Этот показатель сокращается с понедельника. Доля положительных ответов среди тестов также снизилась до 13%.