в Литве 947 новых случаев заболевания Covid-19

За минувшие сутки в Литве выявлено 947 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 25 человек, сообщил в подельник Департамент статистики.

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Среди умерших 21 человек был не привит или привит не полностью.

В больницах сейчас проходят лечение 1823 пациента с "Covid-19", 152 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 4,1 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 3,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 1196 случая. Этот показатель сокращается с понедельника. Доля положительных ответов среди тестов также снизилась до 13%.