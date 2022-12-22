В Литве будут лишать гражданства лиц, угрожающих национальной безопасности и имеющих второе гражданство

Литовский Сейм одобрил проект изменений в Закон о гражданстве, которым предлагается расширить перечень обстоятельств утраты гражданства Литвы. Гражданство будет утрачиваться в том числе при поддержки "государства, которое представляет угрозу для Литовской Республики", если у них двойное гражданство, сообщает Delfi.lt.

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В Законе о гражданстве предлагается установить, что гражданство утрачивается, "если лицо, получившее гражданство Литовской Республики в порядке исключения, будучи одновременно гражданином другого государства, своими действиями угрожает интересам Литовской Республики, публично выражает поддержку государству, которое представляет угрозу для Литовской Республики и/или интересам безопасности других государств-членов Европейского союза и/или их союзников, тем самым пороча имя Литовской Республики".

Ожидается, что решения об утрате гражданства Литовской Республики, предоставленного в порядке исключения, будет принимать президент Республики, а министр внутренних дел будет подписывать не только декреты президента Республики о предоставлении, сохранении, возвращение гражданства Литовской Республики, но и об утрате гражданства Литовской Республики, предоставленного в порядке исключения.

После обсуждения проект одобрили 63 члена Сейма, против проголосовали 8, воздержались 25 парламентариев.

Ранее аналогичный закон приняла Латвия.