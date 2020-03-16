В Литве были подтверждены еще 2 случая коронавируса, общее число инфицированных -14

В ночь с субботы на воскресенье в Литве были подтверждены еще два случая коронавирусной инфекции, таким образом, их общее число выросло до 14, сообщило Министерство здравоохранения.

Один зараженный вернулся домой из Испании, другой — из Германии, оба они изолированы и находятся на лечении Вильнюсской клинике Сантарос.

"В Литве на данный момент подтверждено 14 случаев COVID-19. Все они — привозные. Первая пациентка уже выздоровела и отпущена домой", — говорится в сообщении министерства.

В понедельник по всей Литве введен карантин. В данный момент, за редкими исключениями, иностранцам запрещен въезд в Литву, закрываются непродуктовые магазины, не действуют школы, детские сады, университеты.