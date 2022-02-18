В Литве было выявлено 6604 новых случая коронавируса, в Эстонии - 6728

За минувшие сутки в Литве было выявлено 6604 новых случая заражения коронавирусом, скончались пять человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1819 человек, из них 95 - в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 842,9 тыс. человек, умерло 8,2 тыс. человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился в Литве до 4291,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 50,9%.

В Эстонии за прошедшие сутки выявлено 6728 новых случаев коронавируса, скончались четыре человека.

По состоянию на утро пятницы на лечении в больницах находятся 553 пациента с коронавирусом. Лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 301 госпитализированному, из них 198 человек (65,8 процента) не вакцинированы, у 103 человек (34,2 процента) завершен курс вакцинации.

За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения в больницы попадали в среднем 1,8 вакцинированных в день, а на 100 000 невакцинированного населения в среднем 7,8 невакцинированных в день.

За минувшие сутки проанализировано 11 332 теста, позитивный результат дали 6728 тестов. За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения Эстонии заражались в среднем 331,4 вакцинированных в день, а на 100 000 невакцинированного населения - в среднем 508,7 невакцинированных в день.

Две дозы вакцины получили 62,9 процента населения.