В Литве Covid-19 обнаружен у иностранца, летевшего через аэропорт "Рига"

Один из четырех заболевших Covid-19 за минувшие сутки является гражданином Узбекистана, который 2 июля прибыл в аэропорт "Рига".

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Гражданин Узбекистана, водитель -дальнобойщик, прибыл в Ригу вместе с еще 23 коллегами. Далее в Литву их повезли на трех автобусах через ККП Гренцтале.

На следующий день мужчина почувствовал себя нехорошо, 8 июля у него началась лихорадка и он обратился в больницу. Симптомов болезни заболевший не распознал, либо намеренно скрывал.

Установлено 50 контактных лиц. Ответственные учреждения выясняют, не связан ли это этот случай с еще одним гражданином Литвы, который также прилетел в Ригу из Узбекистана и у которого заболевание было констатировано днем ранее. Этого человека в Риге встретил родственник и доставил в Литву на личном автомобиле. Четыре дня спустя у него появились первые симптомы и он добровольно самоизолировался, несмотря на то, что Узбекистан не входит в список опасных стран.