В Литве Covid-19 подтвержден еще у 184 человек, в Эстонии - у 128

Вчера в Литве заражение коронавирусом было подтверждено еще у 184 человек, один пациент с Covid-19 умер, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

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За минувшие сутки было проведено 8116 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,3%. Всего в Литве сделано 4 194 522 теста на коронавирус.

С начала пандемии в стране Covid-19 был диагностирован у 283 016 человек, 4416 человек, заразившихся коронавирусом, умерли.

В настоящее время в больницах проходят лечение 174 пациента с Covid-19, 24 из них находятся в реанимации.

На 1 августа двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения в Литве составляет 116,8 случая.

Всего в Литве от Covid-19 привито 1 1414 332 человека, в том числе 1 243 810 человек завершили процесс вакцинации.

За минувшие сутки в Эстонии выявлено 128 случаев Covid-19, при этом о новых случаях смертей с коронавирусом сведений не поступало, сообщил в воскресенье Департамент здравоохранения.

В субботу было сделано 2247 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,7%. В целом в Эстонии проведено 1 623 068 тестов на заражение коронавирусом.

Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 в Эстонии достигло 133 685, при этом 85 111 человек считаются выздоровевшими.

Всего в Эстони умерло 1272 человека, заразившихся Covid-19.

В настоящее время лечение в больницах Эстонии проходят 46 пациентов с Covid-19.

На 1 августа 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения Эстонии составляет 138,5 случая.

В Эстонии от Covid-19 вакцинировано 639 120 человек, в том числе 562 605 человек завершили процесс вакцинации.