В Литве диагностировали 950 случаев коронавируса, скончались 6 человек

За минувшие сутки в Литве выявлено 950 новых случаев заражения Covid-19, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.
От Covid-19 скончались еще шесть человек, по иным причинам скончались трое зараженных коронавирусом.
За минувшие сутки в Эстонии выявлено 82 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает департамент здоровья Эстонии.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 52,07 случая на 100 000 жителей.
В течение последних суток было проанализировано более 1700 первичных тестов на коронавирус.