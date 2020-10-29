В Литве диагностировали 950 случаев коронавируса, скончались 6 человек

За минувшие сутки в Литве выявлено 950 новых случаев заражения Covid-19, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

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От Covid-19 скончались еще шесть человек, по иным причинам скончались трое зараженных коронавирусом.

За минувшие сутки в Эстонии выявлено 82 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает департамент здоровья Эстонии.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 52,07 случая на 100 000 жителей.

В течение последних суток было проанализировано более 1700 первичных тестов на коронавирус.