В Литве диагностирован 1361 новый случай коронавируса, в Эстонии - 390

В Литве за минувшие сутки диагностирован 1361 новый случай коронавируса, скончались 25 человек, со ссылкой на Департамент статистики страны сообщает ru.delfi.lt.

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За сутки было проведено 4950 тестов.

Всего в Литве диагностировано 147 997 случаев заражения Covid-19, выздоровели 77 832 человек. Всего от ковид скончались 1950 человек.

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене сказала, что ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, однако количество смертей и тяжелых форм заболевания пока растет.

"Похоже пока у нас ситуация стабильнее или мы по крайней мере идем к этому", – сказала LRT в понедельник утром Ашоклене.

По ее словам, пока сложно оценить данные за праздничные выходные, поскольку меньше людей тестировали, в результате было меньше больных. По словам Ашоклене, более конкретные выводы можно делать на следующей неделе.

В Эстонии за воскресенье было проанализировано 3394 теста на коронавирус, положительный результат дали 390 из них, что составило 11,5% от общего числа тестов, сообщает LETA.

По состоянию на утро 4 января в больницах находятся 423 пациента с Covid-19 (на 22 больше, чем днем ранее), на искусственной вентиляции легких - 29.

От коронавируса вакцинировали 2535 человек.