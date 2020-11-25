В Литве диагностировано 2289 новых случаев коронавируса, в Эстонии — 232

За последние сутки в Литве диагностировано 2289 новых случаев Covid-19, скончались 23 человека, информирует Департамент статистики.

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По другим причинам скончались еще 19 заболевших. С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 51 655 человек, 38 755 — еще болеют, 12 282 — выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 432 человека, по иным причинам умерли еще 186 больных.

Если ничего не изменится, будут говорить о комендантском часе

Литва во второй раз ввела карантин больше двух недель назад. Согласно первичным прогнозам ученых, такого времени должно было хватить для стабилизации положения, однако пока данные свидетельствуют об ином. Согласно данным аналитика правительства Айстиса Шимайтиса, за минувшую неделю количество новых случаев выросло больше чем на 20%, а рост числа заболеваний фиксируется по всей стране.

В странах, где действовал карантин, спад отмечается на третьей неделе. "Однако произойдет ли это у нас, неизвестно. В большинстве муниципалитетов мы наблюдаем рост и лишь в нескольких явный спад", — сообщает ученый.

Член созданной президентом группы экспертов профессор Факультета общественного здравоохранения Литовского университета медицинских наук Рамуне Каледене согласилась с тем, что результат карантина должен появиться через 2-3 недели.

"Это уже третья неделя карантина. Наши аналитики посчитали, что пик должен быть в середине недели, а потом он идет на спад. Установили даты 22-23 ноября. Но этого не случилось. На выходные мы внимание не обращаем, поскольку там меньше людей проверяют. Мы следим за показаниями в середине недели, на средние данные за 15 дней. То, что в один день было меньше случаев, не подтверждает улучшения ситуации", — сказала собеседница. На вопрос, значит ли это, что карантин слишком мягкий, она ответила, что утверждать сложно, но пандемия не уходит.

Инфекторог Вильнюсского университета Арвидас Амброзайтис отметил, что простуду вызывают около 200 вирусов, сейчас самое благоприятное время для их распространения, а вот с января начнется и сезон гриппа. "Мы научились защищаться от ковида, носить маски, соблюдать дистанцию. Думаю, это поможет и в борьбе с гриппом. Но, конечно, больше всего пользы принесут прививки", — акцентировал Амброзайтис.

На вопрос, какие сферы он считает самыми опасными, профессор назвал торговые центры, детские сады и школы. "Все остальное, кажется отрегулировано, есть, конечно, еще одна жесткая мера — комендантский час. Это крайняя мера", — сказал Амброзайтис. Пока он не видел смысла вводить его в Литве, но такая необходимость может появиться, если ситуация не исправится в ближайшие две недели.

В Эстонии 232 ноаых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии позитивный результат дали 384 первичных теста на коронавирус, три человека скончались.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 303,09 случая на 100 000 населения.

Госпитализированы 163 пациента с Covid-19.