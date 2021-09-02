В Литве достигнут показатель вакцинирования хотя бы одной дозой 70% взрослого населения страны
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Количество населения Литвы, привитого хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, составило 70,1%, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Департамента статистки Литвы.

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Ранее ученые надеялись, что при достижении сходного показатели удастся преодолеть пандемию. Однако быстро распространяющиеся варианты вируса скорректировали эти прогнозы. Сейчас среди ученых преобладает мнение о том, что доля иммунизированных — и привитых, и переболевших — должна составлять около 90%.

В целом в Литве от Covid-19 как минимум одной дозой вакцины привиты 1,664 млн человек, полностью вакцинированы — 1, 514 млн.

В данный момент как минимум одной дозой привито более четверти подростков в возрасте 12-15 лет.

Привиты приблизительно шесть из десяти жителей в возрасте 16-24 и 25-34 лет, а также самые пожилые жители, которым более 80 лет.

В возрастной группе 35-летних и 79-летних достигнут рекомендуемый 70-процентный уровень вакцинации, а в группах 65-69 и 70-74 лет он составляет 78,2%.

В целом Литва получила около 4,37 млн доз вакцин, из них было использовано 3 млн доз.

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Коронавирус Вакцинация Литва
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