В Литве еще один привозной случай коронавируса: заболел ребенок из Москвы

11 мая министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига и глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене представили новейшую информацию о борьбе с коронавирусом в стране, сообщает ru.delfi.lt.

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"По данным на сегодняшний день мы получили уже 5 новых случаев в Вильнюсской клинической больнице и один случай в Клайпеде. В Клайпедском округе зафиксирован редкий сейчас привозной случай. Заболел 11-летний ребенок, который с одним из членов семьи на частном самолете прилетел в Вильнюс. В аэропорту его проверили специалисты НЦОЗ, но никаких симптомов не обнаружили. Этим людям указали изолироваться. Они были несовершеннолетние. За ними приехал близкий родственник из Клайпеды", – сказала Лингене.

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1485 человек.

Количество больных: 598

Количество новых случаев за последние сутки: 6

Количество смертей: 50

Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 4 Выздоровели: 833 человек

В изоляции находятся: 303

Верига сказал, что после выполнения всех дипломатических процедур, Литва официально подключилась к клиническим исследованиям лекарства. "Это лекарство могут получить до 100 литовских пациентов", – сказал министр. По словам Вериги, 9-10 мая профилактически на коронавирус проверились больше 1600 жителей, в основном это работники школ и детских садов.