В Литве хотят отменить выходной в Международный День труда — 1 мая

1 мая — памятный день, но не выходной. Такие поправки вскоре будут рассмотрены работодателями, профсоюзами и представителями правительства в Трехстороннем совете Литвы. Авторы идеи, либералы Сейма, предлагают добавить к ежегодному отпуску дополнительный выходной вместо 1-го мая.

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"Жизнь, конечно, движется вперед и мы порой просто забываем, что было на начальном этапе. Если мы говорим о 1 мая, то, может быть, это было актуально в 19 веке. Но мы создали капитализм, так от чего защищать этих людей? Они не хотят капитализма? Но мы все выбрали этот путь", — сказал LNK глава Конфедерации работодателей Литвы Данас Арлаускас.

Глава конфедерации работодателей считает, что добавление одного дополнительного дня к отпуску экономически выгоднее: "Потому что тогда не все сотрудники уходят одновременно, а 1 мая все не работают. С экономической точки зрения это более тяжелое бремя, чем дополнительный день отпуска. Нас это устраивает в этом смысле".

Литовские профсоюзы, со своей стороны, подчеркивают, что 1 мая — это не только советский праздник, но и международный, отмечаемый и в других странах мира.