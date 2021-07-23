В Литве и Эстонии снова растет заболеваемость Covid-19

За минувшие сутки в Литве выявлены 193 новых случая коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось. В Эстонии выявлено 84 новых заболевших.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей вырос до 51,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 1,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболел 280 541 человек, скончались 4409 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 9007 смертей.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2842 теста на коронавирус, выявлено 84 первичных позитивных результата, что составляет 3% всех тестов.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 65,4 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов — 1,8%.

В больницах Эстонии находятся 18 пациентов с коронавирусом.

Курс вакцинации в Эстонии завершили 538 011 человек. Не менее одной дозы вакцины получили 55,4% взрослого населения.