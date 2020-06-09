В Литве и Эстонии за сутки - по семь позитивных тестов на коронавирус

За последние сутки в Эстонии добавились семь позитивных тестов на коронавирус, летальных исходов не было.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

Реклама Реклама

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 1 121 первичный тест на Covid-19, позитивными оказались семь из них, то есть 0,6%, сообщил департамент здоровья Эстонии.

По состоянию на утро вторника госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 14 пациентам, на искусственной вентиляции легких не было никого. Новых летальных исходов за прошедшие сутки не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

На настоящий момент из больниц выписаны 352 человека, завершены 365 случаев заболевания.

По состоянию на вторник выздоровели 1684 человека.

Всего в Эстонии сделано более более 91 000 первичных тестов, из них 1947, то есть 2,1%, дали позитивный результат.

За прошедшие сутки в Литве установили 7 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 1338 пациентов.

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 8 июня в Литве подтверждены 1727 случаев заболевания, болеют 308 человек. Количество скончавшихся: 72. В изоляции находятся 253 человека.