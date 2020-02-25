В Литве из-за распространения коронавируса в мире предлагают объявить чрезвычайное положение

В понедельник в связи с распространением коронавируса в Италии Министерство внутренних дел Литвы провело заседание комиссии по чрезвычайному положению. На заседании было принято решение предложить правительству в качестве превенции объявить чрезвычайное положение в масштабах страны.

В ближайшее время правительство Литвы обсудит этот вопрос. "Для более эффективного управления ситуацией правительству Литвы предлагают объявить чрезвычайное положение в масштабах всей страны", – сказала глава МВД Рита Тамашюнене. Правительство обсудит это предложение в ближайшее время.

"Окончательное решение примет правительство", – сказала министр. С 29 января этого года в каждом министерстве Литвы действует активный оперативный центр, в котором люди предпринимают активные действия и готовятся к возможным случаям коронавируса в Литве. "Мы подготовили служащих к подобным случаям, сегодня обсудили и обеспечение. Мы видим, что один центр все же работал бы эффективнее, поэтому предлагаем правительству принять такое решение", – сказала Тамашюнене.

Оперативный центр должен возглавить заместитель главы Минздрава Альгирдас Шешельгис. Во всем мире от коронавируса скончались почти 2600 человек, им болеют 80 000 человек, в основном в Китае, но случаи заболевания этим вирусом фиксируются и в других странах.