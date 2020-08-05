В Литве из-за угрозы БелАЭС самоуправления обяжут иметь месячный запас средств защиты
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Из-за угрозы со стороны Белорусской АЭС (БелАЭС) местные самоуправления в Литве будут обязаны иметь месячный запас средств индивидуальной защиты.

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Такие проекты планируется подготовить к осенней сессии сейма, сообщил BNS вице-министр здравоохранения Альгирдас Шяшелгис.

Жители иметь такой резерв обязаны не будут, заверил вице-министр.

Председатель комитета сейма Литвы по делам национальной безопасности и обороны Дайнюс Гайжаускас после закрытого заседания об угрозах, связанных с БелАЭС, сообщил, что поправки обяжут иметь хотя бы на месяц необходимые запасы, противогазы, таблетки и запасы воды.

Во вторник Министерство энергетики Белоруссии сообщило, что "физический запуск первого реактора БелАЭС планируется в ближайшие дни". Второй реактор планируется запустить приблизительно через год после запуска первого.

Литва — самый активный критик БелАЭС и готова к бойкоту ее электроэнергии. Минск отвергает критику Вильнюса о небезопасности электростанции.

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