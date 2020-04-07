В Литве коронавирус диагностирован у 135 медиков, почти тысяча врачей в изоляции

На сегодняшний день в Литве коронавирусная инфекция Covid-19 выявлена у 135 медиков, почти тысяча врачей находится в изоляции, сообщила эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене.

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"У нас 135 больных медиков. В Вильнюсском уезде — 53, в Клайпедском — 52, в других местах поменьше, например, в Каунасском уезде — 15", — сказала Размувене.

"На сегодняшний день 944 медицинских специалистов находятся в самоизоляции", — добавила она.

Как сказала эпидемиолог, в стране сейчас более 4 тысяч человек относятся к группе высокого риска — у них был контакт с больными коронавирусом.

"В группе высокого риска 4124 человека, у них был контакт с больным. Они необязательно должны заболеть, однако (…) они должны находится в самоизоляции", — сказала Размувене.

Около 75% фиксируемых сейчас случаев в Литве — местные, 25% случаев — завозные.

Примерно 62% больных — люди в возрасте 40 лет и старше, остальные 38% — моложе 40 лет.

"Чаще болеют люди постарше, но болеют и молодые", — отметила эпидемиолог.

В Литве выявлено 880 случаев коронавируса, 15 человек умерло, восемь человек выздоровели.