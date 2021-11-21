В Литве коронавирусом заразились еще 1349 человек, в Эстонии - 837

Вчера в Литве подтверждено 1499 случаев заражения коронавирусом, с диагнозом Covid-19 умер 21 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

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Накануне был проведен 11 191 анализ, доля положительных тестов составила 12,1%.

С начала пандемии в стране коронавирусная инфекция диагностирована у 455 558 человек.

В Литве от Covid-19 умер 6521 человек.

В настоящее время в больницах проходят лечение 1527 пациентов с Covid-19, 138 из которых находятся в реанимации.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Литве снизился до 1 016,5.

За сутки в Эстонии проанализировали 5711 тестов, положительный результат дали 837 из них, скончались семеро зараженных Covid-19. 549 позитивных тестов принадлежат невакцинированным, а 288 - полностью вакцинированным людям.

По состоянию на утро воскресенья в больницах находятся 431 пациент с коронавирусом. Стационарное лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 349 пациентам, 265 из них (76%) не вакцинированы, а у 84 человек (24%) завершен курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 22 новых историй болезни, скончались семеро зараженных Covid-19.

Охват населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 58,7%.